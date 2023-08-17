台灣捷運上不可以飲食，一名網友PO影片分享，一位阿伯在捷運上忘情刷牙，超狂畫面讓他忍不住拍下來，吸引4.7萬人朝聖，一名網友好奇詢問，如果找不到地方吐，阿伯吞下去是不是就違反飲食規定了？掀起網友熱烈討論。

一名網友昨天在TikTok上分享影片說，捷運上不能飲食，刷牙總可以吧！只見一位穿著粉色襯衫與灰色西裝褲的阿伯，頭上戴著一頂帽子，手上則拿著牙刷，就這樣大剌剌的在捷運的座位上張開嘴刷牙。

影片吸引4.7萬人朝聖，不少人留言討論，「感覺會紅」、「阿伯好可愛」、「以後快遲到就這樣」、「為什麼都是搭捷運，別人的感覺比較好玩」。另有網友詢問「他如果沒地方吐，吞下去是不是就違反飲食規定了？」，而原PO則回說，因為有事他要提早下車，不然真的很想看阿伯有沒有吞下去。

除了在捷運上刷牙不太妥當以外，過去曾有網友在PTT上分享，他在捷運站裡面的廁所刷牙，結果被清潔阿姨制止，說是有人投訴不好看。而捷運公司當時回應「無硬性規定在捷運廁所裡不能刷牙，但若造成觀感不佳投訴，服務人員會柔性勸說。」而《大眾捷運法》中也沒有明文規定捷運內不能刷牙。