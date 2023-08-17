日本桌球天后福原愛與江宏傑離婚至今2年，官司鬧得沸沸揚揚，江宏傑還飛到日本召開國際記者會，要求福原愛履行法院判決，不過福原愛卻提出抗告，接著持續神隱，據悉，福原愛疑似得不到台日網友支持，沒使用微博以外的社群，似乎想向大陸網友取暖，不過有微博主出現逆風現象，強調福原愛恐將自毀前程。

福原愛不滿判決，提出抗告後神隱，此行徑恐讓她恐會遭到「國際通緝」，加上先前爆出的負面新聞，導致名聲直直墜，對此，日媒《東京體育》引述大陸微博主發文為報導，只見內容細數福原愛多項罪狀，包括婚内出軌、把不良於行的母親丢给夫家照顧、和「横賓大谷翔平」幽會，還破壞別人家庭等，怒斥：「這個日本女人的人生是自己毁掉的」，顯見大陸網友風向逐漸轉變。

許多企業看準福原愛在大陸的高人氣，提供各種贊助，甚至還傳出背後有大陸金主撐腰，一年代言費直逼一億日幣，不過負面新聞頻傳後，讓企業主憂心忡忡，根據《東京體育》報導，某廣告公司主管強調「對名人的犯罪行為有嚴格監控」，倘若福原愛失去大陸市場，恐怕會讓事業版圖及未來發展陷入困境。

福原愛日前被爆料跟「橫濱男」一行人到新加坡，不僅入住一晚要價上萬台幣的金沙飯店，費用似乎都由福原愛買單，此外，更被拍到和「橫濱男」無邊際泳池戲水， 心情似乎不受官司風波影響。