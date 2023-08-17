高姓女子3年前駕駛汽車停車時，沒有緊靠道路邊緣，跨占部分外側車道停車，後輪胎距離路面邊線超過40公分，導致方姓機車騎士不慎撞上致重傷，終生倚賴人工肛門，台灣高等法院考量高女和解，維持一審刑度，女依過失傷害致人重傷罪判刑6月，可易科罰金但給予緩刑2年，檢不服可上訴。

高姓女子在2020年11月3日上午10點多，在新竹縣一處地點停車，她未注意汽車停車時應緊靠道路邊緣，前後輪胎外側距離路面邊緣不得逾40公分，為己之方便，貿然跨占部分外側車道停車，後輪胎距離路面邊線超過40公分。

方姓女子剛好騎機車經過，因疏未注意車前狀況，往右偏駛撞擊小客車左後方，因而受有腹部鈍傷引發胃腸道穿孔合併橫結腸破裂、肝臟撕裂傷、肝囊腫破裂、左側遠端橈骨骨折、右側近端脛骨與膝蓋髕骨骨折、腓骨骨折、左上肢橈骨及手腕骨折等傷害。

方女送醫救治後，因大腸破裂自主排泄機能喪失，接受大腸人工造口手術，必須終生倚賴人工肛門，並因慢性腎損傷急性發作為腎衰竭，需終身定期洗腎治療，受有重大不治之重傷害。

新竹地方法院一審將高女依過失傷害致人重傷罪判刑6月，可易科罰金，高院二審考量達成和解且履行完畢，維持一審刑度，但給予緩刑2年，檢不服可上訴。