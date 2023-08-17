據統計，今年以來被動型的14檔台股高息ETF中，漲幅表現以凱基優選高股息30(00915)、國泰永續高股息(00878)、元大高股息(0056)、大華優利高填息30(00918)等報酬率逾3成最佳。而主動型的台股高息基金有9檔（不含統一台灣高息優選基金），規模比較大的是元大台灣高股息優質龍頭、國泰台灣高股息和復華台灣好收益。

高股息投資人通常較為偏好長期且穩定的投資，能獲得至少3年或5年，甚至是10年的穩定收益。若以5年當作基準，台灣投資人最熟悉的7個股票市場中，包括台灣、香港、歐盟、中國、韓國、日本及美國，台股可以說是股利率最高，股價還最會漲的。彭博統計至7月底的數據顯示，加權指數最新股利率達到3.77%，近5年累積報酬率更高達86.28%，皆為7個市場中最高。

有些市場賺了股息賠了價差，例如股利率第二高的香港恆生指數，雖然7月底股利率也有3.77%，但近5年含息總報酬卻是負報酬17.24%。長期投資下來，領到的息收都不足以填補大幅價差，整體資產價值嚴重縮水。另一個相反案例則是報酬率第二高的美股標普500指數，近5年累積報酬率達到77.64%，是積極型投資人最愛的高成長市場之一，但美股企業普遍不愛配發股息，長期股利率通常偏低，7月底指數股利率甚至僅有1.51%，難以滿足投資人的配息需求。

統一投信即將在9月推出的統一台灣高息優選基金，透過金獎團隊選股操作，瞄準投資人最渴望的三大需求「領息、填息、又賺資本利得」，7月底統一投信台股基金規模達到462億元，在35家基金公司中排名第三。