誰說8年級生只想躺平享樂？今年27歲、在永慶不動產A7文青國小加盟店擔任房仲經紀人的徐子淇，房仲資歷僅5年多，今年上半年業績直逼500萬元，年度目標將挑戰「千萬業績經紀人」！她一路以來靠著自身努力，用心成就客戶的買房夢想，未來希望能晉升主管職，與新人分享所學與經驗。

畢業自輔仁大學大傳系，徐子淇在念書期間就開始打工，吸取社會經驗，她曾做過保險公司行政人員、手錶銷售員，甚至還當過駐唱歌手，日子過得相當充實。畢業後，因為哥哥在信義房屋工作，就跟著加入信義房屋擔任秘書，藉此先了解房仲產業，當時固定月收入不到3萬元，年薪低於60萬元。

做了1年半的秘書，徐子淇隨後向公司申請轉職成房仲經紀人，一路跟著店長學習成長，擔任經紀人約1年的時間，年薪約百萬。個性外向大方、熱愛挑戰新事物的徐子淇，新人時期還曾參加公司內部活動，自唱、自拍、自剪完成一隻影片，展現自己的好歌喉，獲得400多位店長青睞，成功拿下第一名。

後來，因當時的啟蒙店長離開信義房屋、創業永慶不動產，徐子淇也二話不說跟著離開，她說：「我們店長是林口的千萬業績經紀人，已經在信義房屋10幾年，他帶過的每一間店，業績都變成第一名。連他都想離開、出去闖闖，我也想看看外面的世界，繼續跟著他學習。」

永慶不動產的聯賣制度以團隊合作代替單打獨鬥，成交機率倍增，讓徐子淇上半年光聯賣就創造250萬元業績。(圖片來源：永慶房產集團)

今年業績狂飆 聯賣制度功不可沒

徐子淇2021年加入永慶不動產，第1年她的個人業績就突破300萬元，第2年業績成長至400萬元，收入比起之前在信義房屋多了1倍，而今年光是上半年，就已做到近500萬元業績，每個月都有成交！

提到幫助她業績持續突破的關鍵，徐子淇分享，永慶不動產的科技系統可以清楚掌握自己的工作軌跡、行程與動態，出門在外靠著〈行動智能經紀人APP〉，能夠隨時隨地調閱關鍵資料，提升工作效率；再加上聯賣制度的強力助攻，跨店、跨品牌合作銷售，不用單打獨鬥，成交機率倍增。她今年透過聯賣創造的業績高達250萬元，聯賣率5成。

除此之外，徐子淇靠著密切的聯繫溝通、與客戶保持互動，掌握對方所有在意跟關心的重點，進而提供最適合的物件，贏得客戶高度信任，專任委託比例高達8成。看到客戶成交後的幸福笑容，她覺得一切都是值得的！

永慶不動產A7文青國小加盟店團隊間感情融洽、相互激勵，造就高績效表現。(圖片來源：永慶房產集團)

用細心與耐心 圓滿每一次成交

徐子淇也提到，過去在信義房屋因為有底薪，久了會有溫水煮青蛙的感覺，讓人怠惰；在永慶不動產則明顯感覺不一樣，除了店長會不斷督促進步，每個人也都很積極自律，想盡辦法讓自己更進步、更專業。」

做事認真的她，在工作上總是比別人更加在意細節，像是在檢查屋況時，發現屋內有滲漏水的問題，一般房仲只會找1名水電師傅前來評估，她卻堅持找3位專業人士來評估，結合他們意見後找出最佳解方，以誠實心態紮實做好服務。

徐子淇特別分享加入永慶不動產的第一件委託案，「那間房之前已經有很多位房仲簽過委託，但一直沒有成交，我接手之後剛好遇到一名高齡94歲的客戶，因為條件符合需求，很順利的就成交了。」不過等到要簽約時，因為老先生有重聽，徐子淇不斷在他耳邊大聲解說各個交易細節與法條注意事項，原本1個小時就能完成的工作，最後花了6小時，過程雖然很費力又費時，但成就感滿滿。

徐子淇熱愛戶外活動，休假時總往山裡、海裡跑，充飽能量後再回職場繼續拚業績。(圖片來源：永慶房產集團)

用力工作也用力玩樂 平衡工作與生活

徐子淇拚工作，休閒時也用力地放鬆享受，大學時因為興趣學了潛水，從一開始的水肺潛水，現在已經進階到自由潛水的階段，所以放假時，她如果不在海裡，就是和朋友背著重重的裝備去爬百岳，在大自然裡享受露營的樂趣，充飽能量、回職場繼續服務。

年紀輕輕的徐子淇，工作上秉持的信念是「必須很努力，才能看起來毫不費力。」因為她知道這些努力會不斷堆疊累積，成為日後的甜美成果。預計明年步入禮堂的她，希望今年達成「業績千萬」的職涯目標，成為晉升管理職位的穩健基礎。她也期待自己日後能像一路跟隨的店長一樣，在工作上照顧到更多人，成為庇蔭夥伴的大樹。