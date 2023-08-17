「機動衛士23」（Mobility Guardian 23）聯演

美國空軍7月在太平洋軍演中，練習撤出數以千計傷亡人員，而廣泛認為，這是在直接因應與中國可能爆發的衝突威脅。

據《南華早報》（South China Morning Post）16日報導，美國空軍空中機動司令部（Air Mobility Command）說，這為期兩星期的演習名為「機動衛士23」（Mobility Guardian 23）聯演，橫跨了印太區各地，有來自美國，還有澳洲、日本等6個盟國的醫護人員參加。

司令部說，這次演習「利用現有的戰區空中運輸」，在頻寬和網際網路連接有限的網路環境下，「凸顯了航空醫療行動的高效率和無縫整合」。

在這次演習中，美國空軍動用了1架C-130「力士型」（Hercules）運輸機，在六次任務中運送 48 名患者，並測試了部署較小型的模組化醫療隊。

「機動衛士23」（Mobility Guardian 23）聯演

此外，演習中還採用了新制定的疏散指導準則，將醫務人員重組為配備補給物資大背包的小型機組員，並與空運中隊一起行動。這些醫務人員會按照生存可能性，當場做出治療優先順序的決定。而空中機動司令部說，在充滿挑戰，並瞬息萬變的環境中，就展現聯合部隊空中醫療後送團隊作戰的適應性和熟練度來說，「機動衛士23」是個重要平台。

儘管聲明中並未提及中國，但駐在關島安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）的美方人員說，北京是舉行這次軍演背後的關鍵要素。美國空軍空中機動司令部司令米尼漢（Mike Minihan）今年稍早警告，華府應該要為最早可能在2025年爆發的美中武裝衝突做準備。他並力促手下指揮官，充分發揮備戰力。