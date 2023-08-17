每天都覺得很疲倦，怎麼休息都不夠？小心身體可能正在慢性發炎。對此，營養師彭逸珊分享6類抗發炎好食材，除了大眾熟知的十字花科蔬菜和新鮮水果外，包括魚油、辛香料、茶飲、全穀類也都是很好的選擇。其中她提到，茶葉中的兒茶素群還具有抗氧化功能，特別推薦綠茶、烏龍茶和鐵觀音。

彭逸珊在粉專「愛健康營養師 珊珊」發文表示，面對環境毒素和自由基無時無刻的威脅，如何吃的健康顯得很重要，她並分享下列6類抗發炎好食材，以供作平日飲食參考：

1、魚油：富含Omega-3脂肪酸，可幫助平衡過多的Omega-6脂肪酸，建議每周一定要吃2～3次魚類。代表食物包括，鮭魚、鯖魚、秋刀魚。此外，亞麻仁油也是不錯的選擇。

2、辛香料：珍貴植化素可以提升身體免疫力，代表食物如，大蒜、洋蔥、薑、青蔥、辣椒等。

3、十字花科蔬菜：含有特殊的硫化物，可幫助抗氧化、抗發炎，甚至幫助肝臟解毒。代表食物包括，花椰菜、高麗菜、青江菜、羽衣甘藍等。

4、新鮮蔬果：含有豐富的植化素，不同種類顏色的蔬果營養不同，收集越多顏色越好。代表食物包括，番茄、紅蘿蔔、藍莓、深綠色蔬菜、茄子等。

5、茶飲：茶葉中的兒茶素群可以幫助抗發炎、也具有抗氧化功能。代表食物包含，綠茶、烏龍茶、鐵觀音等。

6、全穀類：只要將每天必吃的主食，替換成未精緻穀類，即能獲得更多營養。代表食物有，紫米、糙米、帶皮地瓜、南瓜。

彭逸珊補充，腸道是人體最大的免疫器官，因此要抗發炎務必要養好腸道，多吃蔬果和未精緻穀類不僅能獲得膳食纖維，讓腸道菌相平衡，更是間接提升免疫力的好方法。