●聯準會公布7月會議紀要，由於通膨率仍遠超出委員會的長期目標，且勞動力市場仍然緊俏，大多數與會者持續認為通膨面臨巨大的上行風險，可能需要進一步升息。聯準會在7月會議決定升息25個基點，市場原本普遍預期這是本緊縮周期最後一次升息。聯準會將於9月19日、20日召開下一次的貨幣政策會議。

●美國前財政部長桑默斯（Lawrence Summers）表示，基於價格上漲速度可能比過去快，通膨率可能達到2.5%，以及政府的借款需求不斷增加和投資人要求較高的短期溢價等因素，債市可能繼續下跌，預估未來10年美國10年期公債殖利率平均為4.75%。

●根據路透與Ipsos所做的最新民調，多數美國民眾支持提高對中國商品課徵的關稅，約66%的受訪者表示，在明年總統大選時，會投票給「支持向中國額外加徵進口關稅」的候選人。66%的受訪者同意美國必須就來自中國的軍事威脅加強準備。此外，一旦中國武力犯台，約半數美國民眾支持美國軍援台灣，但支持部署美軍協防台灣者只佔38%、42%反對、20%未表態。

●受惠於汽車生產急升，美國7月工業生產指數較6月成長1%，遠超出市場預估的月增0.3%，並為3個月來首次反彈回升。製造業產出月增0.5%，優於市場預估的持平。產能利用率為79.3%，優於市場預期的79.1%。

●美國商務部公布，7月新屋開工數成長3.9%，以年率計為145.2萬戶，超出市場預期的144.8萬戶。

●由於周三公布的新屋開工與工業生產數據意外強勁，亞特蘭大聯準銀行經濟學家將美國第三季國內生產毛額（GDP）成長預測從5%上修至5.8%。如果這項預測成真，將是美國自2021年第四季以來最強勁的增長。

●美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，上周（截至8月11日）美國30年期抵押貸款利率平均值較前一周升高7個基點，為7.16%，創下2001年以來新高。

●聯準會預告可能再升息，周三美元連漲第5天，美國10年期債息創下15年新高。周三美元指數尾盤漲0.28%，報103.5。日圓貶破146兌一美元大關；尾盤跌0.6%，報146.42兌一美元，改寫去年11月以來新低。市場正緊盯日本當局是否出手。中國經濟情勢低迷，人民幣離岸價失守7.34元兌一美元。美國10年期公債殖利率收在4.258%，創下2008年6月以來收盤新高，並遠高於過去20年均值（2.9%）。

●受美元和美國債息升高影響，周三紐約10月期金收跌0.35%，報每盎司1909.8美元。現貨金由升轉跌，終場跌0.54%，報1891.4美元，跌破每盎司1900美元大關。

●中國經濟情勢不利於原油需求前景，周三紐約期油收跌1.61美元或1.99%，報每桶79.38美元。倫敦布蘭特期油收跌1.44美元或1.7%，報每桶83.45美元。兩期油合約均連跌第三天。