《美麗島電子報》昨（16）日公布總統大選最新民調，民進黨參選人賴清德以35.7％支持度居冠，國民黨參選人侯友宜21.9％次之，民眾黨參選人柯文哲則為21.7％，對於侯、柯黃金交叉，資深媒體人黃暐瀚分析出為3件事所致。

黃暐瀚昨在政論節目《關鍵時刻》中指出，柯文哲的民調首先在716後跌一波，接著演唱會後再跌，第三次則是他說絕對不當副手。黃暐瀚認為，有一群人跑掉了，加上柯文哲最近沒有加分議題，因此被侯友宜超車，若趨勢繼續走，「柯文哲非常危險」。

黃暐瀚也提到，目前藍粉雖仍有13.6％支持柯文哲，但已有74％挺侯友宜，若柯民調繼續跌，將會有更多人回到侯身邊，最終選戰將成國民黨、民進黨對決，民眾黨會慢慢被邊緣化。

黃暐瀚也從民調中發現到，賴清德在全台灣所有縣市都贏，而柯文哲在台北市的支持度最慘，僅24.9％，落後給賴清德的32％、侯友宜的25.7％。此外，就學歷與年齡分析，在大學以上學歷支持度，柯文哲雖仍以33.8％居冠，但賴清德28.9％緊追在後，顯見柯沒有絕對優勢，除此之外，賴在其他學歷的支持度全贏。

就年齡分析，黃暐瀚說，柯文哲的領先幅度已縮小，原先49歲以下都贏，如今僅在20至29歲、30至39歲這部分領先賴清德，其他年齡層又是賴全面獲勝。就上述數據來看，黃暐瀚直言，賴清德民調第一是有其原因的。