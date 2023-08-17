看來羅素已經認定自己早晚要被湖人「拋棄」了！羅素最近被發現開始取消自己社群媒體對於湖人的關注，也讓外界認為這是他在表達自己對於湖人管理階層的不滿情緒，沒想到湖人新球季都還沒有開打，就有可能要發生內訌了，關鍵還是羅素下個球季究竟能夠忍多久。

其實羅素會做出如此明顯的不滿反應相當正常，因為他在今年夏天只以底薪續約湖人，湖人不但沒有明確表達下季他能否繼續先發上陣，甚至還經常把他放上交易檯面，像是最近湖人才被爆料，正在考慮是否用羅素、八村壘與首輪籤去跟七六人交易哈登。

羅素也早就開始抱怨自己的不滿，先前在播客節目上痛批湖人，「湖人要我持球，我就持球，要我打無球，我也乖乖打無球，我的三分命中率高達4成，你們還要我怎麼樣？」

只能說湖人真的相當現實，羅素上季季中被灰狼交易到湖人，不僅加盟湖人打了17場例行賽，場均交出17.4分、6.1籃板及2.9助攻，幫助湖人成功殺進季後賽，更在季後賽前兩輪表現稱職，但他在西區冠軍賽的突然失常，卻讓湖人慘遭金塊橫掃出局，也埋下湖人如今這樣對他的「伏筆」。