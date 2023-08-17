北市新建案平均開價漲幅前三名的行政區，依序是北投(10.83％)、萬華(8.45％)、中正(8.39％)。當中北投今年前7個月建案平均開價89萬元／坪，較去同年期上漲約8.7萬元／坪，主因為北士科房價外溢效果浮現，捷運北投、唭哩岸站周邊，相繼有建案開出區段高價，奇岩重劃區新案也開出9字頭價位，使得北投全區新案平均開價上揚。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，公共建設題材依舊是推升北市建案開價的主要因素，如北士科及萬大線等話題，讓業者對區域房價具有信心。由於今年上半年台北房市買氣偏冷，屬個案表現，部分蛋黃區建案銷況不免因開價過高而卡關，對此多數業者因為土地取得成本、營建成本偏高，以及擔心降價會影響後續推案布局，仍會選擇堅守開價，打一場持久戰。

成采錡表示，信義、松山建案平均開價下修，原因之一是部分銷售中建案位於相對低價區，如捷運六張犁站周邊及饒河夜市附近等，考量接下來將進場銷售的新案開價水準都不低，預估今年內兩區建案平均開價都有機會回升。

儘管開價下修，入手信義、松山新房的門檻仍高。經統計，台北市今年1至7月新建案平均開價最高的前三個行政區，依序為大安164.6萬元／坪、松山158萬元／坪、信義142.1萬元／坪。

大安今年前7個月建案平均開價，較去年同期上漲約7.2萬元／坪，漲幅4.57％，主要原因為東區老屋重建指標案開價，紛紛站上200萬元／坪，後續實登揭露的成交價格也提振市場信心，加上下半年有品牌建商計畫推案，預估全區建案平均開價還有成長空間。