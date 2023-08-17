各大雲端伺服器品牌廠全面啟動建置AI伺服器軍備賽，引爆PCB及CCL材料升級潮，其中金像電挾技術優勢，第2季AI伺服器PCB總數(GPU基板+CPU主板)已達公司營收約10%，成為推升公司營運新動能。

金像電上半年營業淨利為17.82億元，稅後盈餘為12.47億元，每股盈餘為2.56元，隨著高階AI伺服器及網通設備出貨回升，金像電7月合併營收攀高至26.18億元，月增14.17%，為去年11月以來單月新高，累計前7月合併營收為159.09億元。

金像電表示，今年業績將逐季成長，隨著AI伺服器產品開始出貨，預估今年下半年AI伺服器相關產品佔營收比重可望5%到10%，明年AI伺服器相關產品佔比可望達兩位數。

AI浪潮讓金像電成為最多外資看好的PCB廠，近期美系外資報告、日系及亞系外資報告不僅調高金像電2023年/2024年/2025年獲利預估，目標價均調高至200元以上，日系外資目標價更上看215元。

在CCL部分，由於AI伺服器產值是一般型伺服器6倍，外資看好深耕高階低損耗Low Loss材料多年的台光電及台燿可望成為受益者。

隨著AI Server等高階材料開始出貨，讓台光電第2季獲利大進補，第2季合併毛利率27.51%，季增6.15個百分點，年增4.5個百分點，稅後盈餘達10億元，季增1.08倍，單季每股盈餘為3元，累計上半年每股盈餘為4.45元。

展望下半年，台光電表示，美系大廠第3季將推出新手機、傳統旺季的需求可期，且基礎設施類產品屬於企業支出，需求比較不受到景氣的影響，在AI server需求持續提昇、新伺服器平台出貨的帶動下，今年營運抱持審慎樂觀的態度，出貨量應可逐季增加。

台燿方面，目前台燿最高階極低損耗產品已於第1季出貨給AI伺服器，約佔今年第1季營收1%到2%，該客戶今年第3季訂單量將進一步增加，有機會讓營收及利潤更好，且其UBB材料產品亦已通過全球最大AI伺服器供應鏈認證，現在正在處理該客戶的OAM資格認證進度，目前進展順利，台燿目標是今年下半年稼動率達到70%。

近期外資報也全面看好台光電及台燿前景，其中台光電部分，外資普遍預估台光電明年每股盈餘可望逾20元，目標價普遍落在450元以上，最高價更上看500元；至於台燿，外資報告普遍預期台燿明年每股盈餘約8元到10元，目標價多落在160元到170元，目標價最高則上看200元。