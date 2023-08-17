●Target周三股價收漲2.96%，報128.75美元。該零售業巨頭上季營收年減5%至247.7億美元，表現不如市場預期，但每股盈餘1.8美元意外強勁。該公司並調降全年財測，稱消費者購買非必需品的意願低落。

●特斯拉周三大跌3.16%，收在225.60美元。該美國電動車製造商周三宣布Model S在中國的售價從80.89萬元人民幣調降6.7%，至75.49萬元。Model X售價從89.89萬元人民幣調降6.9%，至83.69萬元。周一特斯拉才剛宣布調降long-range版和Performance版Model Y在中國的售價，引發投資人對其利潤進一步遭到壓縮的擔憂。

●英特爾大跌3.57%，收在33.53美元，在道瓊指數成分股中跌幅最大。英特爾宣布，因無法及時獲得監管部門批准，已經終止以54億美元收購以色列晶圓代工廠高塔半導體（Tower Semiconductor）的計畫。根據合約，英特爾將向高塔支付3.53億美元「分手費」。該美國晶片大廠並未提及與監管機關不予批准的相關細節。但路透社報導，消息人士透露英特爾沒有如合約要求取得中國監管機關的批准。外界認為這是受美中緊張局勢升高影響的最新案例，對於積極壯大晶片製造實力並劍指台積電的英特爾而言，無疑是一大挫敗。