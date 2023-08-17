女星林采緹因精緻臉蛋與火辣身材，被封為「真人版蛇姬」，過去與胡睿兒有段婚姻，育有一子，不過因男方因夜店撿屍性侵一案入獄，兩人感情生變最終婚姻畫下句點。事隔3年，林采緹於今年四月認愛和東山鴨頭的老闆晨泓軍，坦言有讓對方見過兒子，兩人相處融洽。

林采緹先前被週刊直擊，與小2歲東山鴨頭的老闆晨泓軍深夜共處一室，兩人還一起飛到澳門度假，更被發現兩人似乎從2021年10月開始就在IG放閃；對此，林采緹經紀人回應：「男生就是之前一直提到在觀察的對象，希望大家給予祝福，並保留空間一點點空間給他們」。

對於是否再婚，根據《三立新聞網》報導，林采緹直言沒有，但卻表示想生第二胎，她透露，很欣賞對方認真踏實，且當初也相當積極追求她，不過交往後因為自己比較注重另一半生活細節，但男生個性比較大剌剌，所以這部分還在溝通；至於前夫雖未見過男友，但仍祝福她。

另外，林采緹坦言，因為離過一次婚，所以會有陰影，加上之前爆過被包養的負面新聞，連現任男友起初也以為她是拜金女，但之後兩人有說開，澄清自己沒有被包養，過去反而都是自己在照顧對方。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。