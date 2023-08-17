#NEBHInjuryReport Kristaps Porzingis has been diagnosed with plantar fasciitis in his right foot. He will engage in a four-to-six-week rehab program, and is expected to be cleared for the start of training camp. — Boston Celtics (@celtics) August 16, 2023

「波神」波爾金吉斯退出拉脫維亞男籃的真正理由終於曝光！「綠衫軍」塞爾提克17日突然官方宣布，波爾金吉斯將因右腳足底肌膜炎傷勢，接下來4到6個禮拜都必須接受復健治療，預計他可以趕上新球季訓練營的開幕日，卻讓塞爾提克不禁開始擔心他的「玻璃」身體。

波爾金吉斯職業生涯充滿傷痛問題，幾乎都沒辦法完整打完例行賽，好不容易上季他在巫師出賽65場，場均拿下生涯單季新高23.2分，另有8.4籃板、2.7助攻，也讓塞爾提克不惜送出主控史馬特到灰熊，藉以換來波爾金吉斯的加盟，沒想到新球季還沒打，他竟然又受傷了。

畢竟塞爾提克希望可以擁有一個健康的波爾金吉斯，讓他能跟「雙探花」塔圖、傑倫布朗一起攜手努力爭搶下季總冠軍，可是他都還沒有穿上塞爾提克打過1場比賽，就先傳出在休兵期間受傷的噩耗，也讓外界不禁開始擔憂波爾金吉斯下個球季能夠健康出賽幾場。