民進黨17日上午聲明，稍早已經委請律師團黃帝穎律師至台北地方檢察署遞狀，對陳之漢提告誹謗。（民進黨提供）

「館長」陳之漢15日直播時，稱他認定過去遭槍擊是民進黨幕後主使，引起綠營不滿，表示將在完成蒐證後提告誹謗。館長對此不以為意，昨（16）日晚間再度開直播，嗆「反正法院你家開的，我只能極力在法院陳述，啊你要判就判給你啊，我能怎麼辦」，而民進黨也隨即在今日一大早委請律師黃帝穎完成提告，強調絕不姑息惡意造謠。

館長15日開直播時突喊「我是沒證據啦，不是他沒有幫我處理好，是我認定就是民進黨開的槍」，並連續報出好幾個名字與關鍵字，要粉絲自行搜尋，「什麼噁心的結構，這群人之噁心，台灣就這樣被黑幫綁架，民進黨只是小弟而已」。

相關言論引起各界討論後，被點名的民代紛紛於16日跳出來喊冤，民進黨也說不排除提告，讓館長透過臉書說「民進黨你不告我你就是孬種，做了一堆違反法律的事情還敢講話啊，來啊來告」；最後民進黨明確表態，將在完成蒐證後提告誹謗，絕不姑息惡意造謠。

「就算民進黨告成，然後呢？」對於民進黨放話提告，館長仍不以為意，直言大不了罰錢、被民進黨酸一酸而已，「反正法院你家開的，我只能極力在法院陳述，啊你要判就判給你啊，我能怎麼辦？」

民進黨則在今日上午宣布，已委請黃帝穎赴台北地方檢察署遞狀提告誹謗，絕不會姑息惡意造謠。