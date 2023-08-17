【全程字幕】遭偽造58秒「神秘錄音檔」攻擊賴清德 柯文哲無奈嘆：這世上惡劣事太多 @ChinaTimes

16日晚間突有一封信函寄送到部分媒體信箱，內容為58秒音檔，聲稱內容為民眾黨總統參選人柯文哲於內部會議的錄音檔，柯辦昨緊急澄清。柯文哲今早出席活動時直批，「偽造的太爛了，這個世界上惡劣的事太多了。」但被問到要不要報警處理？柯文哲僅說要等到下午1時到花蓮和平生態工業港時，再對外說明。

部分媒體16日晚間8時左右，收到一封以「錄音檔！柯P揭賴副總統訪美內幕」為題的神秘信函，內文寫下「您好，現轉寄8月第一週民眾黨內部會議中柯文哲主席的部分錄音給您，內容是對賴清德副總統訪美的批評，提到故意延期BTA簽訂、公款聘用支持者演員等，並稱後續將對媒體提供相關證據，希望能夠對此事進行調查，謝謝您的回應，辛苦！」

58秒音檔中提及「賴清德去美國面試」、「BTA」、「內湖社宅」議題，「他（賴清德）確實在美國這次見面會搞得聲勢浩大，每個人去就可以領800元，去那邊幫他站台，比蔡英文場面還大，這沒有辦法，公家錢多，我也不相信、不可思議，媒體記者都不知道⋯」等說法。