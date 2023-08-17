印度及日本股市更突破新高，還能不能進場成為近期最熱門的投資話題。根據Lipper統計，若自去年7月31日開始定期定額布局日本、台灣及印度股市，至今年7月31日，近一年正報酬分別為23.85％、24.42％及17.89％。

近期日本央行釋放出鷹派的訊息，恐導致日圓快速升值，對日股的影響？瀚亞投資日本動力股票基金研究團隊認為，貨幣政策逐漸趨正常化，並不會損害日本股票的長期投資價值，甚至若最終日本央行認為通貨膨脹與經濟成長開始變得更具可持續性，將對消費者與投資人情緒帶來正面效益。看好日本企業股票回購趨勢以及散戶投資人重返股市的力道，短期漲勢暫歇，但下半年投資需求旺盛。

台股方面，近期處震盪區間。瀚亞投信台股投資總監劉博玄表示，近期台股震盪整理，短期可能會出現獲利賣壓的情況，但中長線多頭趨勢不變，未來在基本面回升，仍看好台廠供應鏈的優勢，有望吸引資金持續回流。

印度內外市場持續維持溫和向上的熱度。瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，從印度各項經濟與產業狀況來看，毫無疑問仍在一個穩定上升的軌道，不需特別依賴升息預期與經濟刺激等政策做支撐。

林庭樟接著說，由於印度大盤位在高檔水位，預估下半年指數表現相對有限，建議投資人把握每次拉回或波動的時候，可增加配置，中長期仍看好印度的經濟發展。

瀚亞投信表示，儘管部分亞股市場出現漲多拉回的跡象，但只要不是大空頭，都屬於健康的循環，反而對投資人是一個很好進場布局、加碼扣款的好時點；對於不熟悉個股操作、國際市場的投資人而言，入手基金商品，給專業團隊操盤，也是一個參與中長線行情的作法。