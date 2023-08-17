男性過了4、50歲後，因睪固酮的分泌減少，會出現體能衰弱、性事力不從心等症狀。醫師表示，睪固酮被稱為「抗衰老」的荷爾蒙，因此維持睪固酮是抗衰老和長壽的關鍵，民眾可透過充足睡眠、體重控制、間歇性斷食、保持睪丸涼爽等9種方式，來提高睪固酮濃度。其中，厚褲子會增加睪丸溫度，因此建議避免穿厚褲子。

家醫科醫師李思賢在其臉書表示，睪固酮即為大家熟知的男性荷爾蒙，是可抗衰老的荷爾蒙，因此維持睪固酮也是抗衰老和長壽的關鍵。此外，睪固酮不只負責「性腺的發育」，還掌管骨質、肌肉量、體脂肪，隨著年齡的增長，睪固酮的數值會越來越低。太低的睪固酮濃度與高死亡率相關，要長壽就要提高自身的睪固酮濃度。

他表示，睪固酮濃度太低可能暗示著糖尿病、性腺問題、老化、腦下垂體等疾病，太低引起的症狀有性慾低、肥胖、男性女乳症、胰島素阻抗、心血管疾病；太高則可能是腎上腺或是睪丸腫瘤。

李思賢提供9個簡單提高睪固酮的方式，包括充足睡眠、維持正常體重、規律運動、避免環境荷爾蒙（塑化劑、農藥）、間歇性斷食、肉鹼 (可自豬牛羊等紅肉、乳製品攝取）、保持睪丸涼爽、食用好的油脂（例如橄欖油、酪梨油）、補充好的蛋白質（例如牛、羊、海鮮）。