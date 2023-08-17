雖然日股近期拉回修正，但元大日本龍頭企業研究團隊指出，日本職場還有令人振奮的消息，今年三月「春鬥」的勞資談判成果，近期也逐漸顯現，日本政府甫公布5月基本薪資年增率1.8%創28年新高。元大日本龍頭企業研究團隊持續看好薪資成長帶動的良性通膨，加速日本經濟成長，有利日股長期多頭走勢。基金操作將聚焦日本製造業復興題材，包括工業自動化、半導體、尖端醫療及製造業回流相關族群，並以日本龍頭企業為配置核心，採逢低布局策略，因應短期市場波動。

元大投信也觀察到日本就業市場中的人口結構轉變，據日本總務省公布就業調查結果，女性就業人數及就業率雙創歷史新高，而且，根據日本國立社會保障與人口問題研究調查，高學歷女性生育子女數量也上升，預期女性就業上升帶來職場新面貌與勞動人口結構轉變，可為日本經濟成長提供足夠續航力。

一般人對日本印象就是高齡化、少子化，新冠肺炎疫情衝擊更是雪上加霜，據日本厚生勞動省統計，2022年出生人數已連續7年創新低，跌破80萬人，女性平均生育子女數為1.25人。但女性就業率上升為日本經濟帶來曙光。

前日本首相安倍晉三努力推動「女性活躍推進法」，目的是打造讓女性閃耀發光的社會，一項一項鬆動根深蒂固的傳統「男主外女主內」觀念，包含改善育兒環境、要求一定規模的企業公布女性管理階層比率、稅制也友善未婚單親女性，這些都提升女性就業意願，也扭轉就業人口結構。根據OECD統計，2022年日本15-64歲女性勞動人口就業占比達74.3%，高於美國、法國，逼近G7國家中第一名的加拿大76.7%。

根據日本總務省勞動力調查，女性就業人口從2012年的2,769萬人，來到2022年的3,000萬人以上，25歲～39歲的女性從業人口首次來到八成，一改過往女性就業率在30歲婚育高峰期大幅下降至五成以下的現象。女性就業提高補足了高齡化、少子化的勞動人口數量危機。此外，可喜的是，隨著育兒條件改善，擁大學學歷女性子女數也有回升，來到1.74人。