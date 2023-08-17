女星王馨平曾是紅極一時的偶像歌手，2001年嫁給金融業富商李家輝，逐漸淡出螢光幕。近日她復出歌壇，將在下個月舉辦演唱會，受訪時她表示結婚22年曾試過生子但失敗，比別人少了一種經歷，「但沒辦法，這個就是我的人生。」

王馨平長相標緻、歌聲細膩柔美，代表作有《別問我是誰》、《問你問我》、《伴你一生》和《生命有價》等，與劉小慧、黎瑞恩、湯寶如及周慧敏並稱「寶麗金五小花」，與男星鄭嘉穎情牽6年分手後，透過父親王羽牽線認識丈夫，交往不到1年即閃婚，過著不愁吃穿的少奶奶生活。

王馨平熱愛瑜伽、高爾夫球，將興趣發展成職業，成為瑜伽老師，也當過業餘高爾夫球員，但她驚覺最喜愛的是仍是唱歌，下月將在香港麥花臣場館舉行《女人馨情演唱會》，獻唱新歌《威嚴背後》送給去年往生的父親王羽。

王馨平曾和爸爸王羽一起走紅毯。（圖／中時資料照）

根據《香港01》報導，王馨平表示人生有兩個遺憾，第一個是父親很有威嚴所以害怕，沒辦法敞開心門像朋友般聊天；另一個是嘗試生子無果，雖然公婆沒施壓、丈夫更不希望她懷孕受苦，但夫妻倆還是嘗試數次，仍沒有好消息，因此選擇放下。王馨平淡淡地說：「我知道我沒有小朋友，是會少了某一種生活，但沒辦法，這個就是我人生，有小朋友的人，他們都有他們痛苦和快樂，我沒有，是少了一番經歷。」

王馨平認為沒生子少了一種人生經歷。（圖／微博@王馨平）

至於為何想復出歌壇？王馨平表示當初演藝事業有瓶頸，又遇到老公，所以就結婚封麥，現在復出是想做喜歡的事，不追求拿獎。