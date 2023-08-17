有家長帶著幼兒前往「金獅歡樂城」遊玩時被收「陪同票」，但其友人光顧後卻告知她不用，PO文質疑廠商雙標。(圖／翻攝自靠北金門臉書)

風獅爺副總陳啟展(右)說明，基於安全考量6歲以下兒童入場均需由成人陪同並收「陪同票」；沒收到票是工作人員疏忽。(于家麒攝)

「金獅歡樂城」希望營造出一個安全、舒適，可以闔家共享的親子遊樂場所。(于家麒攝)

全新開幕的「金獅歡樂城」是目前金門最大的室內場館主題兒童遊樂園，佔地200坪。(于家麒攝)

「金獅歡樂城」館內有各式各樣適合孩童遊玩的設施，可一票玩到底。(于家麒攝)

「金獅歡樂城」館內有各式各樣適合孩童遊玩的設施，滿足親子全天候體驗歡樂時光。(于家麒攝)

台開集團旗下金門風獅爺商店街剛開幕的「金獅歡樂城」傳出收費鬧雙標疑雲！一名女性家長日前帶著幼兒前往遊玩時被收取100元的「陪同票」，但事後其友人光顧後卻告知她說自己沒被要求「收票」，氣得她在臉書PO文質疑廠商雙標。對此，風獅爺副總陳啟展表示，凡6歲以下兒童入場遊玩，基於安全考量均需由一位成人陪同並酌收100元費用；對於「沒收票」的家長是工作人員作業疏忽，已致電向有疑慮的家長解釋清楚，並無所稱雙標之情事。

在臉書PO文投訴的家長指出，位於風獅爺商店街影城三樓的「金獅歡樂城」，有6歲以下兒童入場，遊樂場會要求要有成人陪同或在外等候，且不管成人是否入場陪同兒童遊玩都必須購買100的陪同票，她覺得這是合理要求，當下也遵守規定乖乖買了票；結果後來她朋友也帶著孩子去遊玩後，告訴她並沒有被要求購買成人陪同票，因而質疑廠商收費搞雙標。

風獅爺副總陳啟展表示，「金獅歡樂城」希望在地區營造出一個安全、舒適，可以闔家共享的親子遊樂場所，在此基礎上「安全」絕對是首要工作，因此均以一致的標準要求6歲以下兒童入場遊玩，必需由一位成人陪同照顧幼兒的安全，並酌收100元門票費用；對於那位「沒收票」的家長是現場工作人員辨識上的作業疏忽，也已致電向那位PO文有疑慮的家長解釋清楚，該商場絕無所稱雙標之情事發生。

陳啟展也指出，全新開幕的「金獅歡樂城」是目前金門最大的室內場館主題兒童遊樂園，全館佔地200坪，並有餐點供應，可一票玩到底，滿足親子全天候體驗歡樂時光。館內的《歡樂城堡》附設球池，3米高的充氣闖關氣墊城堡，可以讓小朋友們盡情放電；仿真的親子互動《金獅超市》有多樣的仿真生鮮蔬菜水果，可讓小小購物員體驗採買的樂趣；兒童賽車場《金獅小車手》則能讓小朋友享受刺激的賽車快感；《職能體驗 》COSPLAY區，不論孩子想當消防員、還是美容院老闆，都可秒達願望。

陳啟展補充說，「金獅歡樂城」館內也貼心附設親子懶骨頭耍廢區，家長可以在此區休息放鬆，孩童不離視線可安心遊樂，歡迎地區大、小朋友攜手一起前來享受歡樂時光。