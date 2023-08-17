台灣的交通環境被外媒評為是「行人地獄」，民間對於改善行人的安全聲音不分黨派，民進黨立院黨團今開記者會表示，從執政黨角度很明確聽到這樣的聲音，過去交通規畫上著重在車流上，在行人政策上確實還有很多可以做，8月20日民進黨也會一起加入，不分黨派希望強化行人安全的大遊行，不只是參與遊行，更有責任拿出重要的政策牛肉回應。

民進黨立委洪申翰表示，行政院會也正在召開行人安全綱領方案，很可能今天通過，接下來推出幾個很重要的亮點，交通安全問題上涉及很多部會，過去常常會有中央地方責任如何界定，會推出《道路交通安全基本法》，把這些重要的權責關係從屬關係界定清楚，避免跨局處模糊地帶造成落實不夠的問題。

洪申翰說，行政院長召集交通安全會報，由行政院長陳建仁來發動，代表執政黨的重視，六都首長也一起參與改善，接下來會有4年4百億，協助地方確切改善，希望優先針對六都最危險200大路口和非六都最危險200大路口優先改善，也會有行人安全交通改善的立法，規範相關設計透過立法補上。關於交通安全教育，觀念不改變行為也很難直接落實，將會精進安全教育與駕駛考驗制度。

洪申翰強調，改善行人安全不能只有執法加嚴，路口設計或人行道設計上也要重視，才能讓行人和駕駛有安全的行為，加上正確的安全教育才能落實。改善行人安全最重要的執行層面就是地方政府，作為負責任的中央執政團隊會精進完善法規。