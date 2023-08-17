台灣平均每7對夫妻就有1對有不孕的煩惱，泌尿科醫師顧芳瑜表示，一名40多歲男工程師檢查出他精蟲數是0，經觸診發現男子竟然是罕見的先天無輸精管的患者，無法透過性行為使妻子受孕，必須用試管，但下秒工程師說「可是我有一個小孩」，讓旁邊的妻子臉垮下來，他瞬間綠光罩頂。

顧芳瑜日前在節目「醫師好辣」表示，這名工程師為了求子去檢驗精蟲數，卻驗出精蟲是0個的答案，於是找他看診，顧芳瑜首先觸診他的睪丸，確認有無腫瘤、硬塊，結果發現病患是罕見的「先天無輸精管症候群」患者，機率僅幾萬分之一，一摸就找到病因讓顧芳瑜又驚又喜，教科書上的東西竟被他遇到，於是馬上跟患者講解。

顧芳瑜診斷這名男病患是「先天無輸精管症候群」患者，但病患卻說他有一個孩子。(翻攝自YouTube)

顧芳瑜說，先天無輸精管症候群是能射出精液，但精蟲無法輸送出來，所以不能透過性行為讓另一半懷孕，還安慰他「只要做試管嬰兒就成功了，不用擔心！」沒想到男子突然開口「可是我有一個小孩」，原來他是想生第二胎卻多年生不出來，讓顧芳瑜超尷尬，一旁坐著的病患妻子臉色更是難看，他只好急中生智說，有可能輸精管會隨著年齡而消失，目前在醫學上尚未有定論。

顧芳瑜說，雖然不知道這對夫妻離開診間後有無發生家庭糾紛，但他從這件事中學到了說話的技巧。不過以醫學上來講，患者先天無輸精管，是無法透過性行為射精使老婆受孕，因此小孩可能不是他親生的。