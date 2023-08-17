隨著總統大選競爭白熱化，各式民調也紛紛出籠；昨天《美麗島電子報》才公布最新民調顯示侯友宜已超過柯文哲，讓支持者十分振奮，沒想到今又有另份最新民調出爐，結果卻是大不相同，引發網友熱議，從未見過搶第2名搶這麼凶的。

《鋒燦新聞網》17日發布最新2024總統大選民調，民進黨總統參選人賴清德持續領先，支持度占33.4%、民眾黨柯文哲23.2%居次、國民黨侯友宜15.9%排第三、但也有27.4%的選民則未表態。此結果與《美麗島電子報》昨公布的民調差異極大，引發PTT熱烈討論。

與《鋒燦新聞網》公布的民調相比，《美麗島電子報》除了第一名賴清德相同之外，二、三名的支持度有相當大的差異，從《美麗島電子報》16日的8月中旬大選追蹤民調中可以看到，賴清德支持度是35.7％，侯友宜竄升到21.9％，超過柯文哲的21.7％，剩下14.5％為未明確回答、6.2％不投票或投廢票。

PTT鄉民對於近期民調展開激烈討論。（圖截自PTT）

對於兩份民調顯示結果差距如此之大，PTT鄉民在《政黑版》展開激烈討論，留言「其實和美麗島沒有差太多，因為美麗島是在最後兩波滾動民調侯才超車的 」、「趨勢都是柯文哲從站穩25%跌回去了」、「有手機或網路，侯就會第三的」、「看起來柯文哲剩下空戰在撐，陸戰侯友宜已經追上來了」、「電話民調就跟美麗島一致欸，只是它加了網路民調柯才勉強拉起來」。

不過也有網友指出，「 侯有可能還是第三，但15不合理 」、「扣除機構效應，柯賴應該是平手的」、「再來就看離群的TVBS最新一波長怎樣」。

鋒燦調查由臺大政治系張佑宗教授協助問卷設計與調查顧問諮詢，分別採用調查日期為8月9日至8月13日5天，調查對象為全國20歲以上的成年人。調查方法則採電話訪問；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，依分層比例抽樣加尾數四碼隨機方式抽樣；網路調查依據縣市別、性別特性所需之目標樣本數，從網路調查平臺會員資料庫內，以隨機抽選符合條件之會員邀請填寫問卷。最終電話訪問調查完成1202份有效樣本，網路調查完成1200份有效樣本，總計完成2402份有效樣本。在95% 的信心水準下，抽樣誤差為±2.0 %%，並依內政部最新人口統計資料進行性別、年齡層、地區別、教育程度加權推估。