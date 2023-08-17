YouTuber團體「狠愛演」由大蛇丸、牛排和胡椒3人組成，靠著無厘頭的講幹話風格及多元化題材，創下百萬粉絲的超高人氣，不過2020年拋出停更震撼彈後，3名成員便各自發展，如今網友發現大蛇丸先前上架的影片，僅有8萬多人瀏覽，對比單飛後首支影片創下500萬人瀏覽，足足差了60倍之多，許多網友分析出關鍵原因。

大蛇丸近期發布的影片，流量一度只剩8萬多，對比過往動輒百萬的流量，人氣明顯不如以往，一名網友便在Dcard以「蛇丸是不是要殞落了」為題發文，內容提到大蛇丸過往影片接近百萬流量，但近一年只剩下60萬，近2個月更是奇慘無比，平均只剩下20~30萬，忍不住發問：「怎麼會這樣，會不會蛇丸要殞落了」。

【大蛇丸】吃爆超級丸世黑咖哩~越吃越好吃。（影片／大蛇丸Youtube） 、

對此，網友點出關鍵原因：「以前的片子覺得有很多創意，現在看到吃就不想點進去了」、「狠愛演裡面只有牛排比較有料，其他兩個早就沒看了」、「同樣的東西，你能看多久」、「其他大咖不是也降點閱率了嗎？ 說實在真的只有總鋪師系列能看」、「全靠粉絲緣才能紅起來的，結果現在題材太重複，粉絲也看膩了」、「講話沒料，要看大胃王我不如去看千千，賞心悅目多了」。

至於「狠愛演」為何當年會拆夥？成員牛排表示由於其它2人不想走團體路線，即便溝通過仍無法達到共識，才會拋出停更頻道的震撼彈，雖然曾邀請兩人拍片，都因忙碌時間搭不上，導致合體計畫破局。