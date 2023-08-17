副總統賴清德於美西時間16日下午4時抵達舊金山，美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）、駐美代表蕭美琴親自登機迎接，賴清德隨後抵達下榻飯店時，不僅獲得許多僑胞熱烈歡迎，新任台美小姐宋依珊也向賴清德獻花致意，亮麗現身也成焦點。

賴清德過境舊金山並抵達下榻飯店後，數百名僑胞在飯店外歡迎，有人手舉「Team Taiwan」標語歡迎，也有人揮舞著中華民國和美國國旗，表達對台灣、台美夥伴關係的支持。值得注意的是，新任台美小姐宋依珊以及北加州台灣同鄉聯合會副會長陳文羿也向賴清德獻花致意。

宋依珊今年參加大洛杉磯台灣會館舉辦的「台美小姐」（Miss Taiwanese American）選拔賽，過程中經過2個月培訓，課程包括演說、台步、儀態、台灣歷史與文化等，宋依珊最終在10多名台裔美籍的年輕女性中脫穎而出成為皇后。

該活動總召楊悅英提到，這些在美國出生長大的年輕人能藉此更認識台灣，因她們對台灣的認識不多，經過課程提出疑問，並自動自發尋找答案。據《中央社》先前報導，宋依珊在培訓過程中，主動聯繫華府的「台灣人公共事務會」（FAPA），與高級政策顧問、在華府為台灣遊說30多年的昆布勞（Coen Blaauw）視訊訪談，並藉此了解台灣處境。

宋依珊也正在參與一項FAPA發起的請願運動，號召所有美籍台灣人寫電子郵件給選區議員，敦請國會要求國務卿布林肯（Antony Blinken）正式發函邀請總統蔡英文，出席11月在舊金山舉行的亞太經合會（APEC）。

台美小姐扮演著重要角色，包括向美國其他族群介紹台美人（Taiwanese American）與台灣文化。宋依珊強調，得先認清楚自己是誰，並對自己有信心，才能夠向這個世界表現自我。