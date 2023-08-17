民眾黨立法委員陳琬惠今年5月揭露，交通部多位高官於2020年夏天赴im.B詐騙犯主嫌曾耀鋒豪宅不當接受招待，交通部長王國材對外承諾會進行行政調查。但陳琬惠今開記者會披露，現任台鐵局副局長朱來順造假出差去接受曾耀鋒招待竟安全下莊，呼籲檢調介入調查，並揭發陳歐珀幫忙曾耀鋒向台鐵局喬事，痛批根本是典型的官商勾結。

陳琬惠批，她向交通部索取行政調查的報告，結果交通部竟然還用密件，實在非常可笑，難道是要幫交通部自己人與民進黨立法委員陳歐珀遮醜？還是綠營幹的爛事都要用密件遮掩？

陳琬惠說，交通部5月底表示，朱來順於2020年6月12日赴曾耀鋒豪宅是「出公差」；同時，朱來順表示，當日未談論公務。然而，根據銓敘部的函釋，公差是指「離開辦公處所執行與本職有關之公務」，如果未談論公務，何來公差？完全就是造假出差事由。

陳琬惠表示，離譜的是，根據行政調查的結論，朱來順不僅不當接受招待沒事，造假出差事由也沒有任何懲處，依舊穩坐台鐵局副局長之位。陳琬惠痛批，朱來順身為公務員，接受詐騙集團主嫌招待沒事、上班時間飲酒作樂也沒事，交通部官官相護實在太離譜，行政院長陳建仁還要放任交通部包庇自己人到什麼時候？檢調應做相關調查。

陳琬惠說，同樣在今年5月，她揭發曾耀鋒的川晟公司取得台鐵局「宜蘭停7停車場」標案，結果後續追查後更發現，陳歐珀於2021年10月20日召開協調會，要求台鐵局減免川晟公司「宜蘭停7停車場」租金，會中最後決議免收滯納金。

陳琬惠質疑，台鐵局的官員去曾耀鋒豪宅接受招待，陳歐珀一邊接受曾耀鋒無償提供座車與競選服務處，一邊幫川晟公司向台鐵局喬免收滯納金，這根本是典型的官商勾結，請問檢調單位要不要辦？還是綠營的就不用辦？

陳琬惠說，im.B詐騙案受害人數高達近萬人，吸金數十億，到底有多少高官與民代與這群詐騙犯不當往來，絕對不能這樣就算了，行政部門與檢調都要追到底，還給受害者一個公道。