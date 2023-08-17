凌陽第二季合併營收達14.18億元、季成長19%、年減少29%；歸屬母公司稅後淨損約0.83億元，與第一季相比轉虧，單季每股淨損0.14元。單季毛利率為47%，與第一季持平；營業利益率為-3%。

凌陽累計上半年合併營收為26.12億元、年減36%；歸屬母公司稅後淨損1.75億元，每股淨損0.3元。

凌陽第二季、累計上半年營運表現低迷，主要是因全球消費力道疲弱，尤其大陸市場最為明顯，現階段客戶端也持續偏向保守，訂單能見度僅1至2個月，故目前對下半年及明年市況仍持保守看法。

凌陽積極布局車電領域，車用產品自去年下半年開始有2新產品陸續導入，其一是用較先進製程座智慧座艙系統SoC(系統單晶片)，再者就是Display audio針對大尺寸panel的SoC，今年上半年進入量產，今年裝車以每用幾萬台成長。另外，Audio新產品是導入藍芽5.3 SoC，另一是3D音效加入AI辨識率可從50~60%提高至95%。