賭博集團成員康姓男子，因被懷疑私吞款項，2021年遭同集團的張、蔡、邱及董姓4名男子押至摩鐵綑綁、痛毆，並燒熱鍋鏟後，直燙康男生殖器，康遭凌虐致死，最高法院駁回上訴，依重傷害致人於死罪將4人各判處8年至10年6月不等徒刑，全案定讞。

李杰凌共同以上開分工方式，由張子豪、蔡少晨、邱德原長時間輪番毆打其四肢、身體及以高溫燒燙其身體、四肢、陰莖，暨由邱德原壓摀其口部，終因四肢瘀腫燙傷引起的橫紋肌溶解症及遭外力壓摀口部阻塞口部而窒息死亡。

男子張子豪、蔡少晨、邱德原、董冠呈與康姓被害人同屬李姓負責人經營的賭博集團，張子豪等人因李懷疑康男侵吞公款，由董將他誘騙外出，並由被告張子豪、蔡少晨、邱德原、董冠呈共同強押他到旅館拘禁。

拘禁期間，為強逼康供出公款去向，張子豪、蔡少晨、邱德原先後持鋁棒、鋁條毆打他身體及四肢，董冠呈則在旁拍照並負責查看他的手機及筆記型電腦搜尋款項去向。

但因康並未屈服供出金錢下落，張子豪、蔡少晨、邱德原、董冠呈向外送人員拿取卡式瓦斯爐、鍋鏟等物，輪番毆打他四肢、身體及以高溫燒燙其身體、四肢及私處，邱壓摀他口部，康男終因四肢瘀腫燙傷引起的橫紋肌溶解症及遭外力壓摀口部阻塞口部而窒息死亡。

台中地方法院一審依共同犯傷害致人於死罪，將4人各判處9年至9年8月不等徒刑，台中高分院二審考量張、邱犯後主動自首犯行，蔡主動到案且坦承大部分犯行也與被害人家屬達成和解，將張、蔡依重傷害致人於死罪各判刑8年、邱判刑8年2月、董判刑10年6月，上訴後，最高法院駁回定讞。