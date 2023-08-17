美國紐約市今天宣布，基於安全疑慮，禁止市府所有的裝置使用短影音應用程式TikTok。美國已有一些城市和州實施類似禁令，紐約市是最新一例。

路透社報導，中國網路科技巨擘「字節跳動」（ByteDance）旗下的TikTok在美國已累積逾1.5億用戶，美國國會議員擔心中國政府可能透過這款應用程式施加影響力，愈來愈大聲疾呼希望實施全國禁令。

紐約市長亞當斯（Eric Adams）政府透過聲明表示，TikTok「對紐約市的技術網絡構成安全威脅」。

紐約市各機關須在30天內解除安裝TikTok，員工也不得在市府所有的裝置和網絡上使用TikTok應用程式及其網站。在此之前，紐約州已禁止在州政府配發的行動裝置上使用這款軟體。

TikTok則聲稱「從未、也不會與中國政府分享美國用戶資料，並已採取實質措施來保護TikTok用戶的隱私和安全」。

美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）、中央情報局（CIA）局長勃恩斯（William Burns）等高階安全官員都曾說TikTok構成威脅。瑞伊今年3月說，中國政府可能利用TikTok控制數以百萬計裝置上的軟體、散播分化美國人的論述；他還說，這款應用程式的國家安全疑慮「顯而易見」。

美國前總統川普2020年曾試圖禁止新用戶下載TikTok，但一連串法院裁定擋下了禁令，最後沒有生效。

美國許多州和城市已禁止在政府公務裝置上使用TikTok。蒙大拿州近期更通過法案，要禁止全州使用這款應用程式，新規定將於明年元旦生效，但TikTok循法律途徑，希望阻止禁令生效。

根據路透社與市場調查公司「易普索」（Ipsos）今天公布的最新調查結果，近半數美國成人支持禁用TikTok。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1120817