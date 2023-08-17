燙金門牌失色了？據住展雜誌今（17）日最新公布的統計，台北市今年7月預售新屋平均每坪開價為121.6 萬元，較去年同期上漲約3.3萬元，年增幅2.79％，再創歷史新高；不過累計今年1至7月新建案平均開價，跟去年同期相比，信義、松山平均開價分別下滑13.14％及1.19％。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，信義、松山建案平均開價下修，原因之一是有些銷售中建案位於相對低價區，如捷運六張犁站周邊、及饒河夜市附近等；不過，接下來將進場銷售的新案開價水準都不低，預估今年這2區建案平均開價，都有機會回升。

成采錡指出，儘管有些黃金門牌開價跌了，但對於很多受薪階級來說，還是買不起，蛋黃區單價還是很高。

儘管開價下修，入手信義、松山新房的門檻仍高。經統計，台北市今年1至7月新建案平均開價最高的前三個行政區，依序為大安每坪164.6萬元、松山158萬元、信義142.1萬元。

其中大安區，今年前7個月建案平均開價，較去年同期上漲約每坪7.2萬元，漲幅4.57％。

至於北市新建案平均開價漲幅前三名的行政區，依序是北投（10.83％）、萬華（8.45％）、中正（8.39％）。