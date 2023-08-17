嘉基醫院中醫部陳三元醫師推薦12時辰養生法，早餐午餐分開定時吃。（嘉基醫院提供／廖素慧嘉市傳真）

早午餐吃得澎湃，也要注重營養及熱量均衡。（嘉基醫院提供／廖素慧嘉市傳真）

鬆餅、貝果、火腿、班尼迪克蛋、薯餅、麵包組成的「早午餐」愈來愈流行，知名健身美女醫師安欣瑜提醒當心熱量破千，脂肪及體重也破表，中醫師陳三元則推薦「12時辰養生法」原則，早餐上午7至9點、午餐11點至13點，分開來吃。

嘉義基督教醫院家醫科醫師安欣瑜是美女醫師，也知名的健身養生專家，她說，優質的蛋白質可以修補及調節生理機能，維持免疫力，預防肌少症，增加飽足感，延緩腸胃蠕動，維持血糖穩定，豆腐、低脂海鮮、蛋或瘦肉等料理是優選。

加入鮮奶油歐姆蛋或美式炒蛋熱量偏高，吃生菜沙拉避免用千島醬、凱薩醬、蜂蜜芥末醬，可以搭配和風醬或油醋醬等熱量較低；若要吃麵包，裸麥麵包、歐式麵熱量相對低；低脂牛奶、乳酪、起士、小魚乾等可補鈣；盡量喝無糖飲料。

嘉基醫院中醫部陳三元醫師則以《黃帝內經》提及「飲食自倍，腸胃乃傷」來說明，早餐和午餐的分量合併吃，血液匯集到腸胃系統而不是腦部，就違背了養生法則。

陳三元說，《黃帝內經》提到「胃為水穀之海」，早上7到9點血氣流注於胃，此時食物在胃腸消化、吸收能力最好，能有效將食物的營養輸送至全身各臟腑，吃早餐能幫助開啟一天的精氣神。

陳三元還說，不吃早餐，胃部分泌的胃酸沒有食物可以消化，長期下來易有胃潰瘍、胃及十二指腸發炎、罹患胃癌、膽結石的風險，也會消耗身體儲存的肝醣及蛋白質，導致皮膚乾燥、皺紋。

陳三元認為，《黃帝內經》的「12時辰養生法」原則，身體12經絡在一天的12個時辰中有一定的順序及循行路線，氣血沿著12臟腑經絡運行全身，因而早餐宜在7至9點，午餐在11至13點，而且應該分開來吃。