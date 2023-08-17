匯銀分析，近期國際美元於高檔徘徊，外資匯出強勁且進口商也恐慌搶進美元，推升美元兌新台幣走高，新台幣重貶創逾九個月新低。隨中國意外調降政策利率，引領亞幣走跌，預估短期新台幣仍偏走貶。

美國聯準會(Fed)周三(16日)公布的7月會議記錄顯示，官員仍擔心通膨難消退並暗示可能會繼續升息。但部分官員認為，儘管「大多數」決策者繼續將對抗通膨作為首要任務，利率推得太高可能給經濟帶來風險，官員間意見存有分歧。

會議紀錄顯示，多數與會者仍認為通膨有顯著升溫風險，可能需要進一步緊縮貨幣政策。與此同時，有一些與會者則表示，儘管美國經濟具彈性且就業市場保持強勁，但經濟仍有衰退風險、失業率也可能攀升。

7月的會議紀錄並未排除未來還要升息的可能性，對後續行動敞開大門。相比6月紀錄，7月最大的變動是利率指引方面，指出將繼續評估新數據及其對貨幣政策影響。Fed最新會議紀錄出爐後，美國10年期公債殖利率短線拉升，現報4.256%，美元指數也由跌轉漲，報103.25。