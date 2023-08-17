今年初搭配演唱會檔期發放商圈夜市優惠券，成功將演唱會人流導入商圈夜市。市府研議搭配下半年與明年初演唱會檔期，規劃相關活動，第一波公布商圈夜市券。（柯宗緯翻攝）

高雄演唱會經濟加上商圈夜市優惠券，使商圈夜市人潮湧現，後續規劃將擴大商業店家，串連更多夜經濟效益。（柯宗緯翻攝）

高市府今年為對接演唱會經濟，推出商圈夜市優惠券，成功活絡地方經濟。隨著今年下半年英倫天團ColdPlay，以及明年初有2組國際團體將陸續開唱，經發局今（17）日在宣布，規畫下半年及明年初演唱會檔期，發放新一波「商圈夜市優惠券」，可望再擴大演唱會經濟規模落地高雄。

回顧今年初高雄迎來一波接一波演唱會，包括天后張惠妹、天團五月天、韓國女團BlackPink等國內外歌手相繼在高雄開唱，經發局推出「商圈夜市優惠券」，1張票可換面額50元優惠券，在鄰近捷運站同步設攤發放，吸引數以萬計歌迷湧入商圈夜市消費，業績至少成長3成。

高市府經發局長廖泰翔指出，第一波活動在5月底告一段落，因佳評如潮，市府已針對下半年演唱會檔期，研議發券作業，規畫更順暢的場域及動線，使發券作業更為順暢，提供更舒適消費者體驗，也同步規畫納入更多商業店家，結合在地店家，擴大消費範圍、經濟效益也更加提升。

廖泰翔表示，今年下半年打狗祭「TAKAO ROCK」、英國天團Coldplay開唱，更預告明年初光是1、2月就有兩組國際團體將到高雄開唱，期待藉由更完整的規畫與串接，帶動更多商機。

六合夜市主委莊其章透露，演唱會檔期夜市幾乎攤攤爆滿，尤其知名愛玉一路排到自立路、海產粥人潮也不遑多讓，不少歌迷都使用商圈夜市優惠券消費，帶動整體營業額約增加5成，期待接續演唱會再吸引更多歌迷來高雄迺夜市。