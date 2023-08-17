台中市1所幼兒園傳出郭姓教保員情緒控管不當，且有施力不當拉扯孩子的情況，台中市政府教育局接獲投訴後即著手調閱監視器影像，但園方以監視器運作異常導致影像遺失未提供，教育局將開罰負責人；另園方昨也將該名員工停職，目前教育局加速調查中。

這起事件發生在8月10日下午，根據幼兒園的說法，該名幼童因一直哭鬧、離開座位，郭姓教保員擔心他被其他小孩碰撞到，才出手將孩子拉到身邊並以雙腳固定他的身體，但可能期間用力過猛，導致小孩手臂、背部留下抓痕。

教育局指出，事發後接到1999話務中心通報該案，且該幼兒園也通報校安，相關人員即到園內檢視相關影像，認為教保員確有施力不當及情緒控管不佳的情況；而在教育局介入調查後，園方一度以監視器異常為由指影像已經遺失，教育局針對此情況認為園方有規避檢查的嫌疑，將依幼教法開罰負責人6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

教育局強調，該名教保員雖已停職，該案仍持續調查中，若確定確實有不當對待情事且情節重大，將依教保服務人員條例開罰行為人6至60萬元罰鍰且通報其1至4年或終身不能擔任教保職務，另負責人及幼兒園也會依幼教法規定處罰。