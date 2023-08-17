路透社指出，中國大陸的國有銀行業者，通常可代表人民銀行在當地的外匯市場買賣貨幣。同時，也可自己下單或執行客戶想要的買賣單。知情人士指出，本周在倫敦以及紐約匯市交易時段，陸官股銀行的離岸分行出脫美元。

路透社認為，美元經過大量拋售，應可制止離岸人民幣短期貶值過大，也可不要讓與在岸人民幣之間的匯價差太多。另外，這些國有銀行也在境內的外匯市場提供美元。

17日，在岸人民幣兌一美元匯價約為7.3096，離岸人民幣則是在7.3356左右。匯率專家表示，以前常說人民幣保7是一個重要的心理關卡，但經濟成長沒力加上調降利率，現在破7好像已經成為一種新常態。

兩天前的15日，人行突然宣布一年期中期借貸便利（MLF），利率下調15個基本點至2.5%，另外，7天期逆回購操作，也將利率調降10個基本點至1.8%。中國大陸與美國間的利差愈來愈大，人民幣未來想要不走貶挑戰度不小。