108課綱實施多年，但教育現場仍存在不少問題，在今天一場「問問2024總統候選人」的記者會中，高中職老師團體表示，新課綱實施後，高中職增加大量選課程，但教師員額卻未增加，已讓老師疲於奔命；高中職校長團體則建議分科測驗應該加考國文、英文，以避免以學測一試定終生。

台灣教育智庫發發起、號召國內教育團體共同舉辦的「問問2024總統候選人：教育百年大計怎麼辦？」，從8月到12月分別以「108課綱」、「技職教育」、「高等教育」、「私校轉型與退場」、「境外生與國際人才」等五大主題，邀集國內重要教育團體向2024年總統候選人提問。

首場「108課綱」記者會今天舉行，全國高級中等學校教育產業工會理事長高孟琳表示，108課綱降低必修、增加選修，但由於教育現場人力不足，導致老師疲於奔命。現在高中職每班有2.25個教師，建議可以調升到2.7個。

高孟琳進一步指出，現在台灣公立高中職每班人數是35人、私立高中職更多，在OECD（經濟合作暨發展組織）國家中，排第二高，僅次於美國。他認為，台灣面臨少子化的問題，高中職班級人數應該要減少，以提升教學品質。

中華民國高級中等學校校長協會理事林恭煌指出，以前學生學習時，要將英文、數學等科目學好才能過關，但現在升大學考試制度，讓學生很容易放棄學習。大學招聯會決定分科測驗從114年起加考數乙，中華民國高級中等學校校長協會建議也應該加考國文、英文，以免除學測一試定終身的升學壓力與批評。

全國私立中學聯盟發起人暨榮譽顧問陳建佑說，私立學校教職員薪資主要來源是學雜費收入，但近幾次軍公教調薪與學雜費調整皆不同步，造成私立學校營運成本缺口。他們建議軍公教調薪與學雜費調整應該同步。

民眾黨總統候選人柯文哲競選總部代表、前台北市教育局長曾燦金說，柯文哲非常重視教育，今年台北市的教育預算是柯文哲擔任市長任內所編，高達680億元，全國最高。柯文哲擔任台北市長任內，台北市每年都被英國《經濟學人》雜誌評為教育滿分。