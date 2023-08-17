群創光電一名已婚處長昨（16日）自爆長期婚外情，對象包括公司供應商、客戶，且內容中他除了自爆性癖外，還PO出對象的個資，引發熱議；對此，女星郁方看見此新聞後有感而發，於是在臉書上擷取一則短文，直言：「說得真好」。

郁方今（17）日轉發以《曖昧》為題的短文，當中寫道：「不要去碰一個已婚的女人，她是一個男人的臉面；不要去碰一個已婚的男人，他是一個女人的餘生，不是你的女人，不要噓寒問暖；不是你的男人，不要情意綿綿。這是為人之其本，男女之間的底線。大家都是成年人，不要假裝不知道，愛情雖然不分先來後到，但是人要懂得禮義廉恥，你懂得和異性保持距離，知道分寸感，才值得被信任」，文案中郁方也寫下：「寫得真好」抒發自己的感想，而貼文一出，許多網友也都表示認同。

事實上，群創光電一位已婚許姓處長坦言，因受不了自己的婚姻，因此與公司供應商及客戶等亂搞男女關係，且時間點重疊，「透過供應商來公司開會時間帶出去吃飯、開房間…一直到現在都還是持續進行中」。

此外，他更加碼爆料3名女子的姓名、電話、工作單位等，連性癖、拍攝大量私密影片等都公開，「我同時欺騙多人，跟不同人同時交往，很該死，對不起公司，利用職務之便，知道那些供應商都為了打探公司消息，用身體來換取資訊」，引發網友熱議。

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