日本外務省（外交部）昨天公布2023年度外務大臣表彰名單，包括淡江大學中文系教授張炳煌及台南市台日文化友好交流基金會等台灣的3個團體。

日本外務省公布2023年度外務大臣表彰將頒給187位個人及63個團體。在個人獲表彰部分，淡江大學中文系教授、文錙藝術中心主任兼書法研究室主任張炳煌將獲表彰，功績概要是促進台灣與日本的文化交流。

團體獲表彰部分，台灣有3個團體獲得表彰，包括財團法人語言訓練測驗中心（位於台北市），功績概要是促進台灣的日語教育；財團法人台南市台日文化友好交流基金會（位於台南市），功績概要是促進日本與台灣的相互理解；東亞經濟協會（位於台北市），功績概要是促進日本與台灣的經濟關係。

2023年度外務大臣表彰式預定22日在東京舉行。日本外務大臣表彰從1984年度起施行，表彰促進與日本友好關係，以及功績特別卓著的個人或團體。

張炳煌1949年出生於基隆，現為中華民國書學會會長、國際蘭亭筆會總會會長、國際書法聯盟會長、中華民國詩書畫家協會理事長、台灣e筆書畫藝術學會理事長、台灣佛教傳道協會理事長等。

張炳煌從事書法創作，推廣、教學及海外傳播，出版各種書法教學書本及數位教材，曾在電視三台聯播中國書法及每日一字書寫標準國字20多年，獲教育部社教有功獎、中國年度書法人物等各獎譽。

他還與淡江大學資訊團隊共同主持研發數位e筆，是當今國際間最先進的漢字書法及中西繪畫的e化工具，並跨域主持e筆AB雙軌轉型計畫，將傳統書法帶進數位化，而且與AI（人工智慧）結合，已逐步顯現成果。（編輯：陳惠珍）1120817