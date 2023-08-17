聯博表示，從基本面觀察，醫療保健產業的獲利能力仍舊穩健、業績成長機會充沛、政治環境仍舊相對溫和。看好銷量回溫趨勢，加上醫療保健相關人工智慧的長期潛力目前尚被低估，將為醫療保健類股帶來龐大成長空間，預期當前美國國會的組成對於醫療保健相關法案的負面影響可能不大。
儘管經濟強弱可能影響部分企業，利率最終會升到什麼程度，又對整體經濟有何影響，將持續受到市場關注。但聯博認為，利率正常化已大致反映於市場表現，醫療保健類股對經濟的敏感度仍低於其他類股，且創新潛力仍高，長期而言，醫療保健類股仍具有優勢地位。
美國與歐洲第一季財報表現優於市場預期，分別有75％與66％的企業獲利高於預期，有些企業更提出值得正面看待的財測數據，使得市場重新燃起軟著陸的希望。雖然生醫第二財報並未盡如人意，但聯博表示，就長期而言，生醫對經濟敏感度相對低且創新潛力仍高仍具有優勢。
聯博表示，從基本面觀察，醫療保健產業的獲利能力仍舊穩健、業績成長機會充沛、政治環境仍舊相對溫和。看好銷量回溫趨勢，加上醫療保健相關人工智慧的長期潛力目前尚被低估，將為醫療保健類股帶來龐大成長空間，預期當前美國國會的組成對於醫療保健相關法案的負面影響可能不大。
儘管經濟強弱可能影響部分企業，利率最終會升到什麼程度，又對整體經濟有何影響，將持續受到市場關注。但聯博認為，利率正常化已大致反映於市場表現，醫療保健類股對經濟的敏感度仍低於其他類股，且創新潛力仍高，長期而言，醫療保健類股仍具有優勢地位。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。