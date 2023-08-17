聯博表示，從基本面觀察，醫療保健產業的獲利能力仍舊穩健、業績成長機會充沛、政治環境仍舊相對溫和。看好銷量回溫趨勢，加上醫療保健相關人工智慧的長期潛力目前尚被低估，將為醫療保健類股帶來龐大成長空間，預期當前美國國會的組成對於醫療保健相關法案的負面影響可能不大。

儘管經濟強弱可能影響部分企業，利率最終會升到什麼程度，又對整體經濟有何影響，將持續受到市場關注。但聯博認為，利率正常化已大致反映於市場表現，醫療保健類股對經濟的敏感度仍低於其他類股，且創新潛力仍高，長期而言，醫療保健類股仍具有優勢地位。