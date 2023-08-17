趙女遭受攻擊後，負傷忍痛至派出所報案。（翻攝Dcard）

27歲趙姓女子昨（16）日下午步行經過捷運景安站，突遭1名陌生女子徒手攻擊腹部，還好趙女意識清醒，負傷忍痛至派出所報案中和警分局。警方調閱監視器畫面，循線掌握陳姓女子身分，今上午通知她到案說明。陳女到案後精神狀況不佳，她供稱「不知為何出手攻擊他人」，由於趙女堅持提告，訊後陳被依傷害罪函送法辦。

趙女遭受攻擊後，在網路論壇發文描述事發經過，「下午1點6分走進捷運景安站時，突然被1名陌生女子攻擊，直接朝著我的腹部攻擊，她是有先做好出拳的動作，接著用力朝我腹部用力揍了一拳。」而先前以有2位女生被她攻擊。

趙女說，因為不舒服加上恐懼感襲來，所以忍不住在捷運站哭，事後去醫院驗傷及向警方報案。

中和警分局景安派出所接獲報案，調閱監視器，掌握嫌犯身分為35歲的陳姓女子，今日上午8時已通知她到案說明，釐清案情。

據了解，陳女到案後神情恍惚，精神狀態不佳，僅供稱「不知為何出手攻擊他人」，趙女堅持提告，訊後陳被依傷害罪函送。

中和警分局已聯繫陳女家人對她加強約制，並加強捷運站周遭巡邏，以維護民眾安全，民眾若遇相關情事，請務必撥打110報案。

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