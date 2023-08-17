許多人都有過眼皮亂跳經驗，不免會聯想是什麼不祥預兆。對此，育群中醫診所院長林名育指出，眼皮異常跳動屬神經性反應，多半因壓力、睡眠不足、疲勞，或受菸酒、咖啡等因素影響，從中醫上來說，是和氣血循環有關。但值得注意的是，也可能是其它疾病所致，尤其是多發性硬化症、巴金森氏病、甲狀腺亢進、低鈉血症、肌無力症、腦疾等患者，應進一步就醫細查。

林名育在粉專「育群中醫 林名育醫師」及個人網站撰文表示，在醫學上眼皮跳動屬於眼輪匝肌的纖維顫動，導致眼皮不隨意震顫。而中西醫對於眼皮跳的解讀有所不同，西醫認為是一種神經性反應，是肌肉放電的生理現象；中醫則認為，和身體兩側左血右氣有關，也就是和氣血循環有關係。

至於眼皮跳動的原因，林名育提到，多半是因壓力、睡眠不足、疲勞，或受酒精、咖啡、抽煙、貧血、月經等因素影響。多數患者輕輕按摩眼睛四周，好好睡一覺，情形便可改善。通常1、2周就會痊癒，但嚴重者跳2、3個月還停不下來，就會造成很大的困擾。

過往總以為眼皮跳是老年人較容易發生，林名育說，實際上，現在有這樣症狀的年輕人也不少。建議應多攝取營養，增強抵抗力及運動能力外，也要注意勿受風寒，減少誘發機會。此外，他推薦可食用山藥粥，是不錯的常用保健方。

然而，需要特別注意的是，林名育提醒，眼皮異常跳動有可能是其它疾病引起，應進一步細查病因，尤其是多發性硬化症、巴金森氏病、甲狀腺亢進、低鈉血症、肌無力症、腦疾等患者，不可不慎。

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