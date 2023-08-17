新竹市前市議員徐信芳驚傳因心肌梗塞16日離世，享壽76歲，徐信芳15日傳出心臟不舒服就醫，沒想到16日晚間10點多就因心臟停止離世，消息震驚新竹市政壇，對其驟逝都深感不捨，市長高虹安、議長許修睿等人今早都到殯儀館致哀。

徐信芳從政資歷十分豐富，是國民黨籍的新竹市南區資深市議員，深受鄉親肯定與愛戴，本屆第11屆議員選舉時，交棒給女兒徐美惠，徐美惠也順利接棒並當選市議員，並傳承父親徐信芳熱心服務的精神，服務備受肯定。

徐信芳本身熱愛運動，年輕就愛打橄欖球，後來也常與女兒徐美惠打網球，更是南區客家人的代表，身體一直保持良好狀態。據了解，徐信芳15日突傳出心臟不舒服到醫院就醫，不料16日晚間10點多就因心臟停止離世。

消息震驚新竹市政壇，對其驟逝，都深感不捨，徐信芳的家屬昨晚已在新竹市立殯儀館設靈堂，地方重要民代及人士都前往上香致哀，多名國民黨市議員也協助治喪事宜。