三民區最熱門。（台灣房屋提供）

2023上半年高雄低總價購屋熱區Top5。（台灣房屋提供）

高雄近年房價高漲，似乎回不去了，不過根據台灣房屋集團根據內政部實價資料，統計除透天厝之外的住宅交易，公布今年上半年高雄低總價5大熱區，其中第1名是三民區，平均總價落在300萬，堪稱蛋黃區中最親民房價。

台灣房屋集團指出，高雄今年上半年總價500萬元內的低總價交易，約占整體住宅交易的3成，而低總價交易的5大熱區，三民區占18.4％，榮登高雄今年上半年，最熱門親民購屋區；苓雅區及鳳山區，均有超過1成交易佔比，各以13.2％及11.1％，分居2、3名，而小港區、前鎮區也都入榜。

另外，觀察房價500萬內的低總價5大熱區的平均購屋總價，介於300至360萬元左右，其中同樣以三民區最為親民，平均總價落在300萬元。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮分析，若以自備款2成來算，只要存到一桶金，就有機會買到500萬元左右的物件，且並非只能往蛋白蛋殼區移動，觀察前3大低總價熱區，反而都集中在市區，像鳳山、三民區就是高雄人口最多的二大行政區。

李家妮表示，苓雅區則為市政文教中心，這些熱區發展早，區內中古華廈、公寓、小套房、甚至國宅等，低總價物件選擇性相對多元，且這些區域擁有成熟優渥的生活機能，能以低總價預算卡位市區地段，吸引不少小資買盤進場。

台灣房屋愛河之心加盟店店長蔡志豪指出，以目前三民區行情來說，屋齡40年以上老公寓，4、5樓才可能總價300至400萬元有找，如果是3樓以下，則要500至600萬元起跳，才有機會入手，包括鼎山家樂福商圈、建工商圈、陽明學區等，都是低總價購屋熱區之一。

不過，李家妮也提醒，若鎖定市區以親民價購屋，在購屋條件上，勢必有所取捨，走向捨新求舊、棄大換小選擇，而不少物件雖屋齡偏高，但如位在優勢地段仍具有保值空間。不過，老屋修繕、翻新成本，相對新屋耗費高，都可能增加實際購屋成本，購屋族也需列入考量。