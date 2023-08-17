紅襪名人堂球星「神之右手」佩卓馬丁尼茲（Pedro Martinez）將世仇恩怨搬上轉播台，16日洋基遭勇士0比5無情完封，勝率跌落5成，擔任球評的佩卓馬丁尼茲賽後直言，現在的洋基就像是一隻吉娃娃，毫無威脅性。

Pedro compares the Yankees to chihuahuas after their loss tonight 😳 pic.twitter.com/DTZq4KKHS1 — B/R Walk-Off (@BRWalkoff) August 16, 2023

「看著洋基走到這一步，我很難受。還記得季初看洋基比賽，他們打得非常好，看起來也相當有自信，當他們和其他球隊比賽時，就像是看鬥牛犬教訓吉娃娃，但情況已經反轉，現在他們在任何球隊面前都像隻吉娃娃，尤其是交手勇士這樣的強隊，我認為洋基根本不是對手。」

休賽季為賈吉（Aaron Judge）送上9年3.6億美元合約，洋基試圖在今年重振旗鼓，卻在即將進入尾聲之際，依然處在美聯東區墊底，距離外卡最末席達6場半勝差，很可能會是自2016年以來，再次迎接沒有季後賽的球季。洋基球迷無法忍氣吞聲，紛紛要求總教練布恩（Aaron Boone）和總管凱許曼（Brian Cashman）走人。

佩卓馬丁尼茲1998年加入紅襪，因此交手洋基的經驗相當豐富，也爆出不少激烈衝突，佩卓馬丁尼茲曾在季後賽槓上洋基板凳教練季默（Don Zimmer），後者狼狽被慘摔在地。佩卓馬丁尼茲2009年球季結束後高掛釘鞋，45號球衣被紅襪退休，2015年入選棒球名人堂。