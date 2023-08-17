網路購物方便，國民黨台北市議員應曉薇發現，就連警察制服、警械等都可以在網路購買，恐遭有心人士利用，甚至還有販售顏色設計與世界最大色情網站「Pornhub」雷同的「Police」字樣貼片。警局回應，將針對個案了解情況，且警察制服雖單純販售、持有並不違法，但若打扮成警察，將觸犯《刑法》最高處1.5萬元罰金。

應曉薇指出，網路上賣有警察用品，如警察制服600元、刑警背心800元及勤務用辣椒水160元等。若一般民眾購買恐有觸法疑慮，甚至遭有心力人士執行勤務。

她痛批，更有警察執勤時在背心貼上「Police」情趣貼片，但顏色設計與世界最大色情網站「Pornhub」雷同，在網路上販售只要70元。調皮警察成害群之馬，讓台北市變成慾望城市，十分離譜。

警察局行政科長王進卿回覆，民眾未經許可販賣警械如警棍等管制用品，將依照「警械使用條例」沒入，並依照《社會秩序維護法》移送法辦。而辣椒水並非管制物品，和防狼噴霧相像，若含有瓦斯物體才會被列入警械規格。

他說明，警察制服不屬於警械範圍，單純販售持有不違法，但若打扮成警察將構成《刑法》公然冒用公務人員的服飾、徽章或官銜，最高處1.5萬元罰金，若假扮行使職權，則將面臨3年以下有期徒刑。

警察局督察室股長陳立祺則說，對於使用「Police」徽章將針對個案了解狀況，也會要求警察同仁在服裝上一定要依規定穿著。

刑大副大隊長郭建成補充，非管制性警用服裝配備取得容易，民眾可按照現場態樣，客觀辨認是否為警察執勤職務，有疑慮也可撥打110電話。