亞洲藏壽司股價6月中自215.5元波段高點一路走跌，14日下探150元的4個月低點後獲撐盤整，近2個月跌幅達3成。三大法人上周偏空操作，合計賣超300張，本周迄今買賣超調節互見，合計轉為買超45張，其中外資買超82張、自營商賣超37張。

亞洲藏壽司受惠餐飲需求續旺及展店效益顯現，2023年第二季合併營收12.12億元，季增2.24％、年增達52.38％，連2季改寫新高。營業利益0.69億元，季減40.45％、但年增近2.03倍，稅後淨利0.57億元，季減34.19％、年增近1.6倍，每股盈餘1.22元，均創同期新高。

累計亞洲藏壽司上半年合併營收23.98億元、年增40.22％，營業利益1.86億元、年增達77.63％，稅後淨利1.43億元、年增達70.81％，每股盈餘3.08元，均創同期新高。毛利率雖略降至40.95％，但營益率回升至7.77％、創近4年同期高。

在暑期旺季到來及展店效益顯現下，亞洲藏壽司7月自結合併營收4.92億元，月增16.22％、年增23.35％，超越1月4.57億元紀錄、改寫歷史新高。累計前7月合併營收28.91億元、年增37.02％，續創同期新高，第三季旺季營收再創新高可期。

亞洲藏壽司今年以來已新展5家店，將全台總門市數推升至53家，達成全台展店50家的中期目標。展望後市，公司維持穩健展店5～10家步調，籌備中的八德興豐路店預計本季開幕，今年至少可拓增至54家。

此外，亞洲藏壽司重啟籌備已久的海外拓展計畫，進軍中國大陸的首處據點上海龍之夢中山公園店已於6月22日正式開幕，第2店上海美羅城店於7月26日開幕，第3店亦在裝修中。公司表示將審慎評估調查進軍其他亞洲市場可能性，朝展店200家的長期目標邁進。