宏正上半年EPS為2.54元，毛利率高達60.3%，第二季配息為2.1元。

宏正自動科技董事長陳尚仲表示：「宏正非常高興能連續獲得紅點設計獎與iF設計獎的榮耀肯定。這兩大獎項不僅證明了我們在產品設計上的卓越，更是對我們長期致力於提供創新和前瞻性解決方案的肯定。未來，宏正將持續透過創新科技為客戶創造價值，並帶來優越的用戶體驗。」

宏正的 PG98 三相綠能電源分配器 (eco PDU) 懷抱著以人為中心、環境友善的設計，且藉由其高效節能特色，打造資料中心永續最佳化為目標。全新全通道 IP KVM (KVM OmniBus Gateway)系列具有穩固敏捷的硬體設計，輔以直覺式前面板與模組化安裝特色，專為提升伺服器機房、資料中心或生產線的 KVM over IP 效率，加速推動數位化而設計。而廣受好評的 ATEN 管理平台的環控系統，則提供了直覺式圖像化操作介面和可自訂的配置設計，使用戶無需複雜的編程技術即可輕鬆建置一站式系統。

兩大國際知名的設計獎項-紅點設計大獎與iF設計獎，均是表彰具環保性、功能性、智能性和創新性的卓越產品設計。此次宏正能夠同時獲得這兩大獎項，亦彰顯其在產品設計及使用者體驗方面的出色成果。