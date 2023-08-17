21歲AV女優魏喬安 在社群媒體透露，錄取台灣大學人類學系，引起網路討論。台灣大學校方今天回應個別學生是否錄取或註冊入學，屬隱私無法回應，但希望每個學生都能遵循「敦品勵學」的校訓。

魏喬安在個人推特貼出錄取通知截圖，並開心表示「還好我是先當AV女優再考大學，這樣才會是考上台大的AV女優，而不是去當AV女優的台大生」，引起網路討論和媒體報導。

台大校方今天以文字回應中央社，強調歡迎有志學生報考及就讀，學生錄取或註冊等事宜都會依相關法令辦理。

台大在回應中，並未說明魏喬安是否有錄取人類學系。校方表示，個別考生是否有考上台大、是否會註冊入學，屬於學生個資與隱私，無法回覆。

台大說，希望學生皆能遵循「敦品勵學」的校訓，並遵守相關法律及校規。

根據台大網站說明，台大完整校訓為「敦品勵學、愛國愛人」，由前校長傅斯年於民國38年在校慶紀念會演說中首度提出。（編輯：陳清芳）1120817